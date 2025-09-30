Сглаживая углы

Линия Unfolding, главная премьера 2025 года итальянской фабрики Carpanese Home по эскизам дизайнеров Джорджо Бонагуро, Симоне Бонанни и Маттео Дзордзенони, демонстрирует привычные предметы мебели в новом обличье благодаря нестандартным силуэтам, игре с объемами и необычным фактурам.

Диван Slow, комод Brick, столики Slabs и Bitt

Фото: Carpanese Home

Основанная в 1990 году Марко Беллани компания Carpanese Home расположена на севере Италии, недалеко от Вероны. Небольшое мебельное производство использовало доступные для работы в этом регионе материалы, преимущественно дерево, сочетая традиционные ручные техники с инновационным дизайном и исследованиями в области новейших технологий. С годами и опытом ассортимент выпускаемой компанией продукции расширялся. Сегодня бренд производит также светильники, панели буазери, двери — все, чтобы создать целостный образ интерьера.

Предметы отличает изысканный дизайн, при их изготовлении используются высококачественные материалы — дерево, мрамор, кожа, металл, стекло, и возможности их персонализации неограниченны. В арсенале бренда широкий выбор отделок, тканей, кожи и нубука. На фабрике не боятся смелых решений, виртуозно работают с материалами. Сформированный брендом за годы работы подход «позволяет превратить внутреннее пространство дома в захватывающий сценарий», как в дни Миланского салона-2025 на презентации новой линии бренда заметил известный итальянский критик дизайна Паоло Касиччи. «Unfolding — это путь, который помогает, углубившись во взаимодействие с материалом, возвысить его, в итоге превращая объект в среду»,— добавил он.

В линейку 2025 года вошло 11 предметов. Например, при разработке комода и прикроватных тумб Brick Джорджо Бонагуро манипулировал геометрическими фигурами: конструкция представляет собой наслоение ступенчатых объемов (кубов и параллелепипедов) со скругленными углами. Возможны разные варианты отделки фасадов: дерево и лак, мрамор и порфир. У дивана и кресел Slow дизайнера Симоне Бонанни также плавные силуэты. Округлые формы и изогнутые спинки опираются на конструкции из дерева. Набор модулей разного размера позволяет составлять линейные, островные или угловые комбинации. Комплект для гостиной предлагается дополнить журнальным столиком Bitt — он полностью выполнен из дерева и гармонично сочетается с мягкой мебелью Slow. Его скругленная столешница опирается на скульптурное основание из массива дерева.

Еще одна новинка — кровать Maki дизайна Симоне Бонанни с изголовьем в форме большого валика. Основание спального ложа выполнено из дерева. Кресло Bill — эксперимент Симоне Бонанни в духе минимализма. Дизайнер рассказывает, что, разрабатывая эту модель, изучал балансирующие в пространстве скульптуры Билла Дэна — отсюда название. Сиденье и спинка могут быть частично или полностью обтянуты тканью или кожей. Обеденные столы Double M/L и Double R, также по эскизам Бонанни — первый с овальной, а второй с круглой столешницей,— объединены идеей двойственности. У конструкции две опоры, дизайном предусмотрены два материала. Для каждой модели можно выбрать столешницу из ясеня, мрамора, порфира и ножки из массива ясеня или с лаковым покрытием.

Стол Double M/L, стулья Bill Фото: Carpanese Home Кровать Maki Фото: Carpanese Home Модульная система хранения Paw M/L Фото: Carpanese Home

Модульную систему хранения Paw M/L с вешалкой для одежды Paw C придумал итальянский дизайнер Маттео Дзордзенони. Из разных элементов предлагается составить композицию для прихожей или гардеробной — с открытыми стеллажами, секцией с вешалкой для одежды и закрытыми ящиками, которые можно использовать и как тумбы под телевизор. В ней предусмотрены крючки для одежды и разделительные панели из дерева, венской соломки, с зеркальным или текстильным покрытием.

Публике и критикам особенно понравился журнальный столик Slabs, похожий на интерьерную скульптуру. Его основание и столешница составлены из плоских панелей, которые частично заходят друг в друга. Столешницу и основание можно заказать из разных материалов и в разных цветах: из натурального камня, древесины ясеня, с отделкой «цветной лак». В интерьере гостиной отлично будет смотреться как один столик, так и группа, например, из двух-трех, подобранных по оттенкам и фактуре материалов.

Елизавета Лаврик