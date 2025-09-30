Подручные древности

Тысячелетняя древесина каури и венецианские сваи — итальянская фабрика Riva1920 больше ста лет создает деревянную мебель, используя нетривиальные материалы, открывающие дизайнерам безграничные возможности для творчества.

У Riva1920 производство в Канту, на севере Италии. Это один из главных регионов мебельной промышленности страны, где расположены многие известные фабрики. Рядом с производственными цехами у компании есть выставочное пространство — Музей дерева. Сюда приходят дизайнеры, архитекторы и мастера фабрики, приезжают и энтузиасты со всего мира, чтобы познакомиться с уникальной ископаемой древесиной каури, которая порой насчитывает несколько десятков тысяч лет, и другими редкими материалами, с которыми работают на фабрике.

Каури — тропическое хвойное дерево, которое сейчас растет только в Новой Зеландии. Первые каури появились в юрском периоде, 190 млн лет назад. Взрослое дерево может достигать 70 м в высоту с обхватом ствола 9 м. Это одни из самых древних и самых высоких деревьев на планете. В XIX — начале XX века их почти уничтожили, и сегодня леса каури находятся под защитой, их вырубка строго запрещена. Но благодаря иловым отложениям в заболоченных регионах сохранились древние экземпляры. Владелец Riva1920 и фанат истории дерева Маурицио Рива потратил четверть века, чтобы найти такие образцы. Благодаря иловой «консервации» древесина сохранилась в первозданном виде: радиоуглеродный анализ показывает, что стволам из отложений может быть от 7 тыс. до 50 тыс. лет. На фабрике Ривы из каури делают мебель, привлекая известных дизайнеров. Коллекции с каури для фабрики в разное время разрабатывали Паоло Пининфарина и Ренцо Пьяно.

В коллекции Ривы есть и другие интересные экземпляры, например отслужившие свой срок, извлеченные из венецианской лагуны старые сваи — брикколы. У Riva1920 есть линейка мебели Briccole, изготовленная с использованием этого материала. Сваи, на которых стоит Венеция, меняют в среднем каждые 10–20 лет. Несмотря на прочность дуба, соленая вода, солнце, ветер, морские микроорганизмы постепенно разрушают древесину. Она становится непригодной для градостроительных нужд, но прекрасно служит в качестве материала для производства дизайнерской мебели. У бриккол красивая фактура, созданная естественными условиями. Дизайнеры Riva1920 в каждом новом предмете, будь то столик или консоль, обыгрывают этот эффект по-разному, придавая материалу актуальное, трендовое звучание.

Немаловажную роль в использовании таких нестандартных материалов играет экологическая повестка. На протяжении всего своего существования (цифра 1920 в названии — год основания компании) бренд применял прежде всего ручную обработку дерева. В наши дни в соответствии с экологическими нормами и философией марки, ориентированной не только на осознанное потребление, но и на осознанное производство, заводские мощности постоянно модернизируются, чтобы минимизировать вредные выбросы и тратить меньше ресурсов, прежде всего энергетических. К тому же бренд активно продвигает повторное использование древесины и переработку отходов.

В Riva1920 работают только с натуральным деревом и используют виниловые клеи без формальдегидов, а вместо промышленных лаков — пчелиный воск, растительные масла и пропитки с натуральным составом. Основные породы, с которыми работает фабрика,— это вишня, дуб и орех. А также кедр, который славится своим ароматом. На фабрике из кедра производят не только отдельные предметы мебели, но комплекты вроде гардеробных и кухонь. Такая древесина является естественным антисептиком, в мебели из нее не появляется плесень и не заводится моль.

«Это особое удовольствие — просыпаться утром и иметь возможность у себя дома вдыхать аромат натурального дерева, например кедра,— говорит Маурицио Рива.— Эти простые ощущения, которые мы испытываем каждый день, очень важны. Ведь в конечном итоге наша задача — создавать пространство именно для комфортной жизни».

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Марина Волкова