Пятизвездный мастер-класс

Флорентийская фабрика Officine Gullo поставила мебель и оборудование для открытой кухни ресторана в пятизвездном отеле Collegio alla Querce, входящем в сеть люксовых резортов Auberge Resorts Collection.

Открытая кухня от Officine Gullo

Фото: Officine Gullo

Фото: Officine Gullo

Collegio alla Querce открылся в марте этого года на северо-востоке Флоренции, в отреставрированном ренессансном здании в окружении террасных садов. Когда-то здесь была частная вилла, затем, с 1774 года,— престижный закрытый колледж, и вот теперь в старинном четырехэтажном корпусе, где раньше жили студенты и преподаватели, и в прилегающих постройках расположился городской резорт. Из его окон открываются хрестоматийные виды: с одной стороны — на крыши города, в том числе на купол знаменитого Дуомо — собора Санта-Мария-дель-Фьоре, с другой — на живописные тосканские холмы. В отеле комфортабельные номера и люксы, оформленные в стиле современной итальянской классики, ресторан тосканской кухни, бар, кафе у открытого бассейна, сигарная комната и спа-центр. Проектировали все это архитекторы из флорентийской студии ArchFlorence. С 1999 года они работают с историческими зданиями, возвращая их к жизни и превращая в современные отели, рестораны и жилые резиденции.

ArchFlorence выбирает для оформления своих проектов местные мебельные, текстильные и интерьерные бренды, умеющие сочетать современные технологии и старинные традиции мастерства. Поэтому для реализации концепции открытой кухни ресторана La Gamella архитекторы выбрали фабрику Officine Gullo (представитель бренда в России — WWTS).

Это семейная компания, которой руководят ее основатель Кармело Гулло и его сыновья Пьетро, Андреа и Маттео. У бренда есть шоурумы в крупнейших городах мира и центрах дизайна: Милане, Флоренции, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Палм-Бич, Бостоне, Майами, Далласе, Кейптауне, Шанхае и Москве. В числе его амбассадоров — тенор Андреа Бочелли, который выбрал кухню Officine Gullo для своей виллы в Форте-деи-Марми. Officine Gullo производит кухонную мебель, профессиональную технику и аксессуары. Кухни из металла — меди, латуни, нержавеющей стали — старинная флорентийская традиция, и бренд изготовляет их виртуозно. Мастера умеют сочетать лаконичную современную эстетику с элементами классики, поэтому мебель Officine Gullo удачно вписалась в сводчатый зал ренессансного здания.

Архитекторы из ArchFlorence остановились на глянцевых фасадах насыщенного сине-зеленого оттенка Artichoke. Центральное место занимает остров длиной 3,8 м. В него интегрированы мойка из нержавеющей стали и индукционная варочная панель. Столешница, как и кухонные фасады, окантована профилем из полированной латуни. Завершенность этой композиции придает массивная куполообразная вытяжка High Pyramid из полированной меди с отделкой из латуни. Благодаря ей остров превращается в своего рода театральные подмостки, где разыгрывается кулинарное действо. У стены на заднем плане разместились напольные шкафы, за фасадами которых находятся холодильники, полки и выдвижные ящики для хранения.

Кухня ресторана задумана как открытое пространство, чтобы гости могли наблюдать, как шеф-повар и его команда готовят традиционные флорентийские блюда, например пасту, фаршированную белыми грибами, рикоттой и черным трюфелем, или отбивную из ягненка с кремом из запеченных баклажанов. Посетители ресторана могут подходить к шефу, задавать вопросы и интересоваться нюансами. Здесь же проводятся кулинарные мастер-классы, на которых можно научиться готовить настоящую домашнюю пасту или десерт тирамису. Расписание публикуется онлайн.

Антонина Плахина