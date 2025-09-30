Александр Змеул «Идеальное метро. Архитектурные конкурсы Московского метрополитена. 1955–1991»

Издательская программа музея современного искусства «Гараж»

У московского метро, этого гигантского подземного музея, масса поклонников, и каждая книга о нем становится бестселлером. Новое исследование историка, журналиста и куратора Александра Змеула не станет исключением: изучив разные архивы, он воспроизводит едва ли не всю архитектурную историю подземки советского времени с момента проектирования первых станций, открытых в 1935 году. Ценно, что историю эту можно не только прочитать, но и посмотреть: узнать, как могли бы выглядеть те или иные станции.

Александр Змеул «Идеальное метро. Архитектурные конкурсы Московского метрополитена. 1955–1991». Издательская программа музея современного искусства «Гараж», 2025

Фото: «Гараж»

Мария Силина «История искусства в экспозиции. Музеи РСФСР в 1920–‍1930-‍е годы»

V-A-C Press

Это исследование составит отличную пару книге Андрея Ефица «"Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы», вышедшей годом ранее в издательской программе музея современного искусства «Гараж». Обе они на основании многих источников рассказывают о первых десятилетиях становления музейного дела в советской республике. О тех временах, когда власть привечала авангардистов, а новаторским экспозиционным решениям могут позавидовать и современные дизайнеры.

Мария Силина «История искусства в экспозиции. Музеи РСФСР в 1920–?1930-?е годы». V-A-C Press, 2025

Фото: V-A-C press

Томми Хилфигер, Ди Оклеппо Хилфигер «Hilfiger Homes»

Vendome Press

Для нового фотоальбома двери своих семи домов и яхты Flag распахнули дизайнер Томми Хилфигер и его жена Ди. Каждый особняк в Нью-Йорке, Майами, Палм-Бич и других местах планеты уникален и, как говорит знаменитый модный редактор Анна Винтур, элегантен, как и его подиумные коллекции. Кроме того, супруги Хилфигер — известные коллекционеры произведений искусства и дизайна: в их собрании не один Пикассо, Уорхол и Рой Лихтенштейн. Так что это издание — еще и возможность заглянуть в частную сокровищницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Томми Хилфигер, Ди Оклеппо Хилфигер «Hilfiger Homes». Vendome Press, 2025 Фото: Vendome Press Томми Хилфигер, Ди Оклеппо Хилфигер «Hilfiger Homes». Vendome Press, 2025 Фото: Vendome Press Следующая фотография 1 / 2 Томми Хилфигер, Ди Оклеппо Хилфигер «Hilfiger Homes». Vendome Press, 2025 Фото: Vendome Press Томми Хилфигер, Ди Оклеппо Хилфигер «Hilfiger Homes». Vendome Press, 2025 Фото: Vendome Press

Филипп Джодидио «Homes For Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol. 2»

Taschen

Неутомимый исследователь архитектуры и постоянный автор издательства Taschen Филипп Джодидио выпустил второй том сборника «Дома для нашего времени». Серия становится своего рода энциклопедией современной архитектуры XXI века, фиксирует индивидуальный подход архитекторов разных стран ко всем деталям строительства, от выбора места и проектирования до подбора материалов. Здесь есть, например, разборный дом Палинды Каннангары на Шри-Ланке, вилла в бразильских джунглях Лучано Лернера Бассо и «самый экологичный дом» от бюро Miller Hull в Сиэтле. В книге представлено более 60 зданий с четырех континентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Филипп Джодидио «Homes For Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol. 2». Taschen, 2025 Фото: Taschen Филипп Джодидио «Homes For Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol. 2». Taschen, 2025 Фото: Taschen Следующая фотография 1 / 2 Филипп Джодидио «Homes For Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol. 2». Taschen, 2025 Фото: Taschen Филипп Джодидио «Homes For Our Time. Contemporary Houses around the World. Vol. 2». Taschen, 2025 Фото: Taschen

Эйми Фаррелл «Tuscan Rooms: Interiors from the Heartland of the Renaissance»

Rizzoli

Каждому дому в этой книге — несколько столетий, а в каждом интерьере присутствуют десятки невероятных деталей, по которым можно проследить историю не только их владельцев, но и великой родины Ренессанса. Британскую писательницу и журналистку Эйми Фаррелл и фотографа Антонио Монфреда впустили в свои исторические владения как пожелавшие остаться анонимными, так и известные хозяева, бережно сохраняющие вековое наследие. Среди последних — наследники коллекционера Манфреди делла Герардески, семья дизайнеров Пуччи и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эйми Фаррелл «Tuscan Rooms: Interiors from the Heartland of the Renaissance». Rizzoli, 2025 Фото: Rizzoli Эйми Фаррелл «Tuscan Rooms: Interiors from the Heartland of the Renaissance». Rizzoli, 2025 Фото: Rizzoli Следующая фотография 1 / 2 Эйми Фаррелл «Tuscan Rooms: Interiors from the Heartland of the Renaissance». Rizzoli, 2025 Фото: Rizzoli Эйми Фаррелл «Tuscan Rooms: Interiors from the Heartland of the Renaissance». Rizzoli, 2025 Фото: Rizzoli

Олег Краснов