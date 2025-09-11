Здесь читают «Коммерсантъ»
Юг-России
Вы можете читать газету «Коммерсантъ» не только дома или в офисе, но и в отелях, ресторанах, кафе, клубах. Мы всегда рядом с вами.
«Коммерсантъ» Ростов-на-Дону:
344002, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,127
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-rostov.ru
Azimut Отель Ставрополь 4*
г. Ставрополь, ул. Советская, 16/1
Тел.: 8 (8652) 37-31-12
«АМК-клиник»
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 120/10
Тел.:+7 (962) 014-50-01
Салон Prive7 Stavropol
ул. Розы Люксембург, дом 24, пом 28
Тел.:+7 (988) 700-08-77
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
Тел.: +7 (8652) 24-01-02
Медицинский центр DL Med
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18В
Тел.: +7 (800) 200-55-95
Корпорация развития Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 199
Тел.: +7 (8652) 33-33-00
ГК «ЮгСтройИнвест»
г. Ставрополь, ул.Павла Буравцева, 42/1
Тел.: +7 (8652) 56-87-81
Дума Ставропольского края
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
Тел.:+7 (8652) 26-49-01
Правительство Ставропольского края
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
Тел.:+7 (8652) 35-06-60
Приглашаем публичные компании (кафе, рестораны, гостиницы, клубы, офисные и торговые центры и других) оформить подписку от 5 экземпляров для ваших клиентов. Позвоните в редакцию Смирновой Елене +7 (938) 505-82-32 или отправьте заявку по электронной почте rek@kommersant-rostov.ru.