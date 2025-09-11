Здесь читают «Коммерсантъ»

Вы можете читать газету «Коммерсантъ» не только дома или в офисе, но и в отелях, ресторанах, кафе, клубах. Мы всегда рядом с вами.

«Коммерсантъ» Ростов-на-Дону:

344002, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,127

Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13

эл. почта rek@kommersant-rostov.ru

Azimut Отель Ставрополь 4*

г. Ставрополь, ул. Советская, 16/1

Тел.: 8 (8652) 37-31-12 г. Ставрополь, ул. Советская, 16/1Тел.: 8 (8652) 37-31-12

«АМК-клиник»

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 120/10

Тел.:+7 (962) 014-50-01 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 120/10Тел.:+7 (962) 014-50-01

Салон Prive7 Stavropol

ул. Розы Люксембург, дом 24, пом 28

Тел.:+7 (988) 700-08-77 ул. Розы Люксембург, дом 24, пом 28Тел.:+7 (988) 700-08-77

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337

Тел.: +7 (8652) 24-01-02 г. Ставрополь, ул. Мира, 337Тел.: +7 (8652) 24-01-02

Медицинский центр DL Med

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18В

Тел.: +7 (800) 200-55-95 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18ВТел.: +7 (800) 200-55-95

Корпорация развития Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 199

Тел.: +7 (8652) 33-33-00 г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 199Тел.: +7 (8652) 33-33-00

ГК «ЮгСтройИнвест»

г. Ставрополь, ул.Павла Буравцева, 42/1

Тел.: +7 (8652) 56-87-81 г. Ставрополь, ул.Павла Буравцева, 42/1Тел.: +7 (8652) 56-87-81

Дума Ставропольского края

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1

Тел.:+7 (8652) 26-49-01 г. Ставрополь, пл. Ленина, 1Тел.:+7 (8652) 26-49-01

Правительство Ставропольского края

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1

Тел.:+7 (8652) 35-06-60 г. Ставрополь, пл. Ленина, 1Тел.:+7 (8652) 35-06-60

Приглашаем публичные компании (кафе, рестораны, гостиницы, клубы, офисные и торговые центры и других) оформить подписку от 5 экземпляров для ваших клиентов. Позвоните в редакцию Смирновой Елене +7 (938) 505-82-32 или отправьте заявку по электронной почте rek@kommersant-rostov.ru.