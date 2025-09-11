Полузащитник Александр «Ломакин» переходит из «Оренбурга» в «Торпедо»

ФК «Оренбург» и ФК «Торпедо» договорились о трансфере полузащитника Александра Ломакина в столичную команду. Стороны заключили соглашение сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Воспитанники академии столичного «Локомотива» присоединился к «Оренбургу» в июле 2025 года. Он пополнил состав команды на правах свободного агента после ухода из «Енисея». Полузащитник успел провести по одной игре в чемпионате и кубке страны. Ранее Александр Ломакин выступал за «Урал», «Факел» и португальский клуб «Лейрия».

«Оренбург» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков. «Торпедо» с шестью баллами находится на 16-й позиции среди команд Первой лиги.