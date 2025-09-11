Реконструкция аэропорта Красноярска включена в план развития России до 2036 года

Правительство России одобрило комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Документ охватывает ключевые объекты – транспортные магистрали, энергетику, воздушный транспорт, образовательные и медицинские учреждения. В число проектов транспортной инфраструктуры вошла «реконструкция аэропортового комплекса в Красноярске». Согласно документу, работы запланированы в период с 2029 по 2030 годы. О том, какие именно работы будут выполнены, не сообщается.

Аэропорт Красноярска был построен в 1980 году и с 1993 года получил статус международного. В декабре 2017 года был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. По итогам 2024 года пассажиропоток авиакомплекса составил 4,28 млн человек, что на 13% больше, чем в 2023 году, когда аэропорт достиг своего максимального значения в 3,77 млн человек.

Также комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах России предполагает реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона Красноярского края. В частности, до 2030 года предстоит отремонтировать ВПП размером 1508 м в длину и 20 м в ширину.

Документ в том числе включает строительство нового аэровокзального комплекса горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области, строительство нового аэропорта в Иркутске, реконструкцию аэропортового комплекса «Спиченково» в Новокузнецке и реконструкцию ВПП в аэропорту Хатанги Красноярского края.

Лолита Белова