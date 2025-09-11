Аграриев Самарской области поймали на использовании запрещенных пестицидов

В четырех районах Самарской области зафиксированы нарушения при использовании пестицидов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

С 1 по 10 сентября 2025 года специалисты провели мониторинг через систему ФГИС «Сатурн» и выявили несоблюдение правил обращения с химикатами. На двух агропредприятиях в Пестравском и Большечерниговском районах при выращивании подсолнечника применяли запрещенные для этой культуры пестициды.

Кроме того, в Кинель-Черкасском и Приволжском районах два индивидуальных предпринимателя нарушили нормы дозировки пестицидов и использовали препараты, не разрешенные для гороха и льна масличного. Таким образом, аграрии нарушили закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами В связи с этим Россельхознадзор объявил сельхозпроизводителям предупреждения.

Георгий Портнов