Депутат Нилов: военные пенсии и оклады проиндексируют 1 октября

С 1 октября в России пройдет индексация военных пенсий и окладов, напомнил«РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что военная пенсия индексируется дважды в год — в начале года и в октябре.

«1 октября будет проиндексировано денежное довольствие, вследствие чего пересчитают военные пенсии и изменят оклады»,— отметил господин Нилов.

Индексация коснется не только бывших военнослужащих из Министерства обороны, но и пенсионеров других силовых и правоохранительных структур. Будут проиндексированы также ведомственные пенсии. По словам депутата, вопросы индексации на следующий год будут обсуждаться позднее осенью при формировании бюджета.