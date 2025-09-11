«ВСМПО-Ависма» судится с ЦБ из-за обязательного раскрытия информации

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) подала иск в Арбитражный суд Москвы к Банку России, требуя признать незаконным и отменить часть предписания ЦБ о раскрытии информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление поступило в суд 29 августа 2025 года. В документах не уточняется, какая часть предписания вызывает возражения у компании. В определении лишь говорится, что речь о предписании Центрального банка РФ № 28-4-2/2889 от 20 марта 2025 года.

Суд принял заявление 4 сентября, следующее заседание назначено на 2 октября.

Мария Игнатова