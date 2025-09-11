В Энгельсе полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим мотоциклистом

В Энгельсе Саратовской области в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 13:50 сегодня, 11 сентября, в районе дома № 70 по ул. Степная. Там столкнулись автомобиль «Шевроле» и мотоцикл «Кавасаки». За рулем машины находилась женщина 1955 года рождения.

В результате аварии мотоциклиста, мужчину 1983 года рождения, увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов