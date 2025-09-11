Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о неудаче проекта западных стран по отмене русской культуры. Сам Запад, как полагает дипломат, «демонстрирует отсутствие культуры где бы то ни было».

«Я бы сказала, что они подавились своей же собственной концепцией, — сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС). — Эффект достигнут ровно обратный».

По словам госпожи Захаровой, Россия может предложить мировой аудитории «лучшие выставки, фестивали», и «мир просто не успевает следить за нашей культурной повесткой».