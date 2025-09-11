Поездки в Азию стали общемировым трендом

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о трендах международного туризма и ожиданиях отрасли на фоне глобальной экономической неопределенности.

Самыми быстро растущими туристическими направлениями в этом году стали Япония и Вьетнам. В первом полугодии турпоток туда увеличился на 20% относительно прошлогодних показателей. В Корею приехало на 15% больше туристов, чем годом ранее. В целом вся Северо-Восточная Азия показала динамику в 20%, говорится в исследовании под названием «Всемирный барометр туризма», которое публикует профильное Управление ООН. Среди направлений, которые показали наибольший прирост турпотока, — Марокко, страна нарастила его на 19%, а вся Африка стала популярнее на 12%. Динамично принимают гостей Малайзия и Индонезия — плюс 9%.

Европа тоже растет, но меньшими темпами. В целом за полугодие регион принял 340 млн туристов, их стало больше на 4% относительно 2024-го и на 7% больше, чем до пандемии. Цифры небольшие, но важные для европейских экономик, что существенно в вопросе выдачи виз в дальнейшем. Ключевые европейские направления для туризма — Испания и Франция. Все страны мира совокупно заработали на международном туризме рекордные $1,734 млрд.

Подсчитать общее количество путешественников в мире сложно, но можно оценить число поездок: зафиксировано около 690 млн международных туристических прибытий. Это на 33 млн больше, чем в прошлом году. Туризм развивается, но не без сложностей. Глобальная экономическая неопределенность рождает опасения, что перелеты и размещение продолжат дорожать, и путешественники станут отдавать предпочтение более дешевым вариантам и чаще отдыхать рядом с домом. Прогноз умеренно оптимистичный: индустрия во всем мире ждет прироста на 5% по итогам этого года.

Яна Лубнина