Батарейка, колеса и в продакшн

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как бренды электротехники для дома выходят на автомобильный рынок.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Человечество незаметно для себя оказалось в новую эпоху самых дорогих персональных гаджетов. Совокупная доля гибридов и чистых электромобилей на китайском — крупнейшем мировом рынке в штуках — пришла в драматичную точку: 51%, сообщает Electrek. Тенденция заметна и глобально. По информации Visual Capitalist, в 2019 году двигатели внутреннего сгорания составляли 91% продаж, а к первому кварталу текущего их доля снизилась до 57%. Спрос на автомобили с электротягой, который некоторые эксперты описывают как взрывной, привлекает не только традиционных автопроизводителей, но и компании из смежных отраслей. В частности, речь идет о производителях бытовой электроники.

Одна из ярких попыток произошла у бренда Dyson в 2019 году. Проект электромобиля, амбициозность которого выражается также в потраченных 2,5 млрд фунтов, пришлось свернуть. Причиной стало не техническое несовершенство, а экономическая нерентабельность автомобиля. По моим личным ощущениям, Dyson прислушался к своей бизнес-интуиции и рискнул, однако заметно опередив время. В отличие от британского бренда, китайский производитель бытовой электроники Xiaomi не просто успешно начал продавать свою продукцию, но и всего за год с небольшим вошел в топ-10 китайских производителей электромобилей. В августе его доля рынка составила 3,3%. Супер-достижение для компании, которая только начала и выпускает лишь несколько модификаций своего электрокара Model SU7.

Гигант бытовой техники Haier пока не проявил себя, хотя возможность создания собственного автомобильного бренда рассматривает. Судя по тому, что еще в декабре 2022 года внес в свой бизнес-профиль продажу электромобилей. Еще один крупный производитель из Китая — Skyworth — заходил на российский рынок со своими гибридами и электрическими моделями Skywell. Это было всего пару лет назад. Однако развить бизнес не получилось, что подчеркивает разницу спроса на российском и домашнем рынках.

Мощные представители на рынке электрокаров BYD и Geely могут показаться чисто автомобильными брендами, но первый начинал как производитель аккумуляторов для мобильных телефонов и электроники, а второй стартовал с выпуска запчастей для холодильников. Еще один крупный представитель из сферы бытовой электроники — компания Sony — объединила усилия с Honda и готовит массовый выпуск своей модели Afeela 1 в следующем году. Samsung, LG и Panasonic поставляют автомобильные батареи, так кажется, что и до самих машин близко.

Александр Леви