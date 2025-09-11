Житель Ульяновска арестован по подозрению в финансировании терроризма

В Ульяновске арестован местный житель по подозрению в финансировании запрещенных террористических организаций. Об этом сообщило УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие установило, что задержанный управлял Telegram-каналом, где с августа 2024 года по апрель 2025 года размещал посты для сбора средств в поддержку террористов. Канал был открыт для широкой аудитории. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Евгений Чернов