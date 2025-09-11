МИД Венгрии: членство Украины в ЕС влечет за собой риски для всей коалиции

Членство Украины в Евросоюзе влечет за собой риск втягивания коалиции в войну. Народ Венгрии выступает на стороне сохранения за Киевом статуса «стратегического партнера», заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Венгерский народ принял четкое решение: членство Украины в ЕС противоречит экономическим интересам и интересам безопасности Венгрии, — написал министр в соцсети X. — Членство несет неприемлемые риски, включая опасность втягивания ЕС в войну».

Это заявление политик сделал после встречи в Будапеште с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Петер Сийярто также перечислил список претензий к Киеву со стороны Венгрии, включая притеснение закарпатских венгров и удары по российскому нефтепроводу «Дружба», через который Будапешту поступают энергоресурсы.