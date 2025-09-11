В Волгограде директора «Строй-К» обвинили в мошенничестве при капремонте школы

В Волгограде по материалам проверки прокуратуры возбудили в отношении директора ООО «Строй-К» уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на капремонт школы искусств (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Волгограда выяснила, что в августе прошлого года детская школа искусств «Воскресение» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» заключила с ООО «Строй-К» контракт на капремонт своих помещений. Заказчик принял и оплатил работы в полном объеме.

При этом подрядчик на 330 тыс. руб. завысил стоимость фактически выполненных работ. Прокуратура контролирует ход расследования дела.

