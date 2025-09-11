Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о корректировке цен на легендарны й аксессуар.

Фото: sotheby's

Sotheby’s выпустил интересный материал о росте цен на сумки Kelly от Hermes. С подзаголовком «Все, что вам нужно знать об этом». Цифры и правда заслуживающие внимания. Вкратце вывод такой: если вы давно мечтали о Kelly от Hermеs, то для вас плохие новости — в 2025-м она снова подорожала.

Kelly 25 в коже Togo стоит теперь $12 тыс. Это плюс 6% к 2024 году и почти 30% к 2019-му. Версия Sellier в Epsom — $12,6 тыс. — тоже плюс 7% за год. Mini Kelly II в Epsom доросла до $10тыс. За последние три года она подорожала почти на 20%. А «ящерица» теперь стоит $24,6 тыс., а еще недавно была 23,4 тыс. И это мы оговорим о ценах бутиков.

Hermеs объясняет рост привычной январской корректировкой цен и новыми тарифами в США. В итоге именно там сумки дорожают быстрее, а Европа выглядит чуть выгоднее. Обычно цены вторичного рынка следуют за бутиком с задержкой в полгода-год. Поэтому весь 2024-й прошел спокойно, и даже в начале 2025-го заметных скачков не было. Но свежий рост в США, скорее всего, подтянет и перепродажи, считают эксперты Sotheby’s.

Mini Kelly в коже держится на уровне $28-33 тыс. — это в три раза выше бутика. Kelly Pochette, крошечный клатч, бьет все рекорды: новый, в классических или сезонных пастельных оттенках — около $30 тыс., то есть более чем в 4,5 раза дороже полки Hermеs.

А классические Kelly 25 и 28 на вторичном рынке стоят $26-30 тыс.— примерно в 2,5 раза больше бутика. То есть Kelly уверенно держит премию на уровне с Birkin.

Анна Минакова