«Дословно название переводится с итальянского как "красная голова"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом итальянском гиперкаре, оснащенном четырехлитровым бензиновым V8 с двумя турбонагнетателями и тремя электродвигателями.

Компания Ferrari представила свою новую флагманскую модель. Она будет называться 849 Testarossa и станет преемником SF90 Stradale. Поставки гиперкара начнутся в 2026 году, новинка будет выпускаться как в кузове купе, так и с открытым верхом.

Словосочетание testa rossa для марки из Маранелло знаковое. Дословно оно переводится с итальянского как «красная голова». Именно так расшифровывался индекс выпускавшихся с 1957 года гоночных двухместных машин Ferrari 250 TR — крышки головки блока цилиндров у них были красного цвета. Этот автомобиль, всего было построено три десятка экземпляров, еще при жизни стал настолько великим, что слава о нем просочилась за «железный занавес». На заводе Лихачева в те годы построили гоночный прототип ЗИЛ-112с, разгонявшийся до 230 км/ч и установивший несколько всесоюзных рекордов. Единственный сохранившийся экземпляр ЗИЛ-112с, получивший прозвище «теста руссо», настолько он был похож на «итальянца», сегодня можно увидеть в Рижском Мотор-музее.

Но сегодняшний флагман Ferrari должен напомнить нам не машину из конца 1950-х, а более свежие модели, клинообразные автомобили из 1980-х. Имя Testarossa фигурировало в модельной линейке Ferrari до 1996 года.

Чем же будет удивлять новая модель? Гибридная установка гиперкара состоит их четырехлитрового бензинового V8 с двумя турбонагнетателями и трех электродвигателей. Суммарная мощность достигает 1050 л.с. Разгон до 100 км/ч у купе составляет 2,2 секунды. Spider немного медленнее из-за большей массы. Максимальная скорость превысит 330 км/ч. При использовании гиперкара в режиме электромобиля тяга передается только на передние колеса, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Впрочем, батареек хватит не надолго — всего на 24 километра пути.

Единственное, что не будет удивлять в новом Ferrari Testarossa — это цена автомобиля. Она еще не объявлена, но как говорят эксперты, очевидно, что она перешагнет отметку в полмиллиона американских долларов.

Дмитрий Гронский