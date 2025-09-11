Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют качество водоснабжения в Уфимском районе

Прокуратура Уфимского района организовала проверку информации о некачественном водоснабжении двух ЖК: «Миловский парк» и «Молодежный», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сегодня прокурор района Рустам Шайбаков встретился с жителями комплексов и выслушал их жалобы. По требованию прокуратуры к проверке привлекли специалистов Центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Башкирии, которые отобрали пробы воды из системы централизованного водоснабжения, в том числе в квартирах.

Прокуратура оценит работу управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

Майя Иванова