В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и пожары

Завтра ночью в северных районах Башкирии прогнозируются заморозки: от 0 до -2°, сообщает Башгидрометцентр. В юго-восточных районах республики в ближайшие сутки сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность. С 20:00 11 сентября до 8:00 12 сентября будет туман.

Завтра днем в южных районах региона возможны порывы ветра до 17 м в секунду.

12 сентября днем ожидается небольшой дождь, ночью в южных районах до умеренного. Температура воздуха ночью — +2, +7°, днем — +10, +15°.

Майя Иванова