Лукашенко помиловал 14 иностранцев, осужденных за шпионаж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Решение принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа. Всего помилованы 14 иностранных граждан: шестеро из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии. Они были освобождены после переговоров заместителя помощника президента США Джона Коула с белорусской стороной в Минске. Переговоры прошли сегодня.

В июне Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также Джоном Коулом (в команде Дональда Трампа он отвечаю за контакты с Белоруссией). Вскоре после этой встречи белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Среди отпущенных на свободу оказался и белорусский оппозиционер Сергей Тихановский: в 2020 году он собирался баллотироваться в президенты страны, но после его ареста вместо него выдвигалась супруга Светлана Тихановская.

Анастасия Домбицкая