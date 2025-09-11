«Будут ли коллекционеры по-прежнему ездить в Доху после удара Израиля?»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о влиянии ракетных ударов по столице Катара на культурную сферу страны и опасениях участников рынка искусства относительно стабильности региона.

Израиль нанес ракетный удар по Дохе — столице Катара, — целью которого стали высокопоставленные лидеры «Хамаса». Взрывы сотрясли городской район Легтайфия. Главные художественные учреждения страны, находящиеся в ведении Музеев Катара, включая Арабский музей современного искусства (Mathaf), Национальный музей Катара и Музей исламского искусства, расположены на небольшом расстоянии от зоны удара. В мае культура этой страны Персидского залива получила значительный импульс, когда ярмарка Art Basel объявила о сотрудничестве с Qatar Sports Investments (QSI) и QC+ — дочерней компанией суверенного фонда страны и коммерческим подразделением Музеев Катара соответственно — для проведения ярмарки в Дохе в феврале следующего года. В объявлении говорилось, что первая Art Basel Doha пройдет в M7 — креативном центре в дизайн-квартале столицы.

Хотя Art Dubai и Abu Dhabi Art Fair существуют уже более десяти лет, появление Art Basel было воспринято как начало новой эры для стран Персидского залива, которые долгое время позиционировались как новый рубеж для дилеров, стремящихся привлечь новых коллекционеров в условиях нестабильной мировой торговли произведениями искусства. Удар, нанесенный Израилем, похоже, ставит под угрозу этот рост, подпитываемый репутацией Катара как страны с экономической и политической стабильностью в нестабильном регионе. В июне, всего через несколько недель после объявления о проведении выставки Art Basel, Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Однако этот удар был нанесен после предварительного предупреждения как Катара, так и США, ракеты были перехвачены, и о жертвах не сообщалось.

Израильский удар на неделе, напротив, произошел без предупреждения. Теперь возникает очевидный вопрос: будут ли коллекционеры и торговцы, часто опасающиеся даже намека на нестабильность, по-прежнему ездить в Доху, особенно если атака вызовет ответные меры или перерастет в прямой конфликт между Израилем и Катаром? «Мы по-прежнему твердо намерены успешно провести первую выставку Art Basel Qatar в феврале 2026 года»,— заявил представитель головной ярмарки Art Basel.

Дмитрий Буткевич