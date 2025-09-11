Под Кисловодском организовано постоянное патрулирование Кольцо-горы

Севернее Кисловодска организовано постоянное патрулирование памятника природы «Кольцо-гора». Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

«Сегодня Кольцо-гора остается одной из главных достопримечательностей города-курорта, притягивая туристов и отдыхающих. Однако, не все гости бережно относятся к памятнику: случаются случаи вандализма и нанесения ущерба»,— пояснили в пресс-службе министерства.

Чтобы сохранить уникальный природный объект, егерская служба дирекции особо охраняемых природных территорий ведет здесь регулярное патрулирование.

Наталья Белоштейн