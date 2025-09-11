Двое жителей Башкирии получили сроки за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Кировский районный суд Уфы признал двоих подсудимых виновными в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику ФСБ, сообщила пресс-служба республиканского УФСБ. Приговор суда — три года лишения свободы условно каждому.

Как указано в релизе, два жителя Башкирии 24 и 39 лет для сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав в отделе ГИБДД по Белебеевскому району скрытно использовали оборудование: систему удаленного видеонаблюдения через WiFi, радиомикрофоны и микронаушники. Сотрудники УФСБ и участники приемной экзаменационной комиссии заметили это, а затем в отношении учеников автошколы возбудили два уголовных дела о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).

На допросах обвиняемые сознались, что купили оборудование у 32-летнего жителя Чекмагушевского района. Позднее продавец и его 43-летний знакомый предложили сотруднику УФСБ 100 тыс. за прекращение следствия. Во время передачи денег их задержали сотрудники подразделения собственной безопасности УФСБ.

Подсудимые признали вину и раскаялись, отмечается в сообщении.

Майя Иванова