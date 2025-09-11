Нижегородца осудили на 3,5 года за работу на спецслужбы Украины
В Нижнем Новгороде на 3,5 года колонии и 1,5 года ограничения свободы осудили местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы. По данным ФСБ, нижегородец связался с СБУ и согласился выполнять ее задания взамен на денежное вознаграждение.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По заданию иностранной спецслужбы он собирал сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны РФ, расположенных в Нижегородской области. Эти данные он отравлял иностранным работодателям.
После задержания нижегородца в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.