Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал мужчин активнее следить за репродуктивным здоровьем. По его словам, в 2024 году репродуктивную диспансеризацию прошли 7 млн человек — 40% мужчин и 60% женщин.

«И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое»,— сказал господин Мурашко на заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на форуме, также предложила создать «мужские консультации» по аналогии с женскими. По ее словам, это позволит повысить эффективность контроля за мужским репродуктивным здоровьем.

В июле Михаил Мурашко сообщал, что с 2024 года при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15-17 лет такие проблемы обнаружены у 4% юношей и 5% девушек.

Полина Мотызлевская