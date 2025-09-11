обновлено 17:54
Движение транспорта в центральном квадрате Ижевска ограничат 13 сентября
В Ижевске ограничат движение транспорта в центральном квадрате 13 сентября из-за проведения забега «Динамовская миля» (0+), сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
С 09:00 до 15:00 13 сентября ограничат движение транспорта на следующих участках:
- Улица Пушкинская от Кирова до Ленина
- Улица Советская от Карла Маркса до Удмуртской
- Улица Коммунаров от Кирова до Ленина
- Улица Красногеройская от Карла Маркса до Ломоносова
- Улица Лихвинцева от Пушкинской до пл. 50 лет Октября
- Улица Наговицына от пл. 50 лет Октября до Пушкинской
- Улица Широкий от Карла Маркса до Коммунаров
- Улица Кирова (сторона дороги от Карла Маркса до Коммунаров)
- Улица Карла Маркса (сторона дороги от Советской до Кирова)
Кроме того, с 05:00 до 17:00 закроют для проезда участок улицы Красногеройской от Свободы до Пушкинской. Автобусы и троллейбусы будут перенаправлены на другие улицы.