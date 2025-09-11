Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 17:54

Движение транспорта в центральном квадрате Ижевска ограничат 13 сентября

В Ижевске ограничат движение транспорта в центральном квадрате 13 сентября из-за проведения забега «Динамовская миля» (0+), сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 09:00 до 15:00 13 сентября ограничат движение транспорта на следующих участках:

  • Улица Пушкинская от Кирова до Ленина
  • Улица Советская от Карла Маркса до Удмуртской
  • Улица Коммунаров от Кирова до Ленина
  • Улица Красногеройская от Карла Маркса до Ломоносова
  • Улица Лихвинцева от Пушкинской до пл. 50 лет Октября
  • Улица Наговицына от пл. 50 лет Октября до Пушкинской
  • Улица Широкий от Карла Маркса до Коммунаров
  • Улица Кирова (сторона дороги от Карла Маркса до Коммунаров)
  • Улица Карла Маркса (сторона дороги от Советской до Кирова)

Кроме того, с 05:00 до 17:00 закроют для проезда участок улицы Красногеройской от Свободы до Пушкинской. Автобусы и троллейбусы будут перенаправлены на другие улицы.