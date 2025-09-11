Движение транспорта в центральном квадрате Ижевска ограничат 13 сентября

В Ижевске ограничат движение транспорта в центральном квадрате 13 сентября из-за проведения забега «Динамовская миля» (0+), сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 09:00 до 15:00 13 сентября ограничат движение транспорта на следующих участках:

Улица Пушкинская от Кирова до Ленина

Улица Советская от Карла Маркса до Удмуртской

Улица Коммунаров от Кирова до Ленина

Улица Красногеройская от Карла Маркса до Ломоносова

Улица Лихвинцева от Пушкинской до пл. 50 лет Октября

Улица Наговицына от пл. 50 лет Октября до Пушкинской

Улица Широкий от Карла Маркса до Коммунаров

Улица Кирова (сторона дороги от Карла Маркса до Коммунаров)

Улица Карла Маркса (сторона дороги от Советской до Кирова)

Кроме того, с 05:00 до 17:00 закроют для проезда участок улицы Красногеройской от Свободы до Пушкинской. Автобусы и троллейбусы будут перенаправлены на другие улицы.