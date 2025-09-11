В Башкирии число выданных кредитов наличными за месяц выросло на 1,3%

В августе этого года в Башкирии выдали 46,6 тыс. потребительских кредитов, это на 1,3% больше, чем в июле (46 тыс.), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. Всего в России за прошлый месяц выдали 1,6 млн. кредитов наличными, что на 2,4% больше, чем в июле (1,57 млн). По сравнению с августом 2024 года число выданных потребкредитов наоборот, сократилось на 43,8% или в 1,8 раза — до 2,85 млн.

Больше всего потребкредитов в августе этого года оформили в Москве (111,4 тыс.), Московской области (97,7 тыс.) и Краснодарском крае (65,0 тыс. ед.).

Заметнее всего число выданных кредитов наличными в августе по сравнению с июлем этого года увеличилось в Якутии (+12,4%), Санкт-Петербурге (+9,3%) и Москве (+5,6%), а сократилось — в Приморском крае (-3,4%), Саратовской (-1,7%) и Воронежской (-1,5%) областях.

Четыре месяца количество выданных в стране потребительских кредитов плавно растет, но это все равно почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Одна из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в августе года — корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения, подчеркнул он.

Майя Иванова