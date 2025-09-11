На АвтоВАЗе заявили, что не требовали от сотрудников удалять WhatsApp

В АО «АвтоВАЗ» опровергли появившуюся в одном из Telegram-каналов информацию, что руководство завода запретило сотрудникам обсуждать рабочие процессы в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и рекомендовало удалить мессенджер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«АвтоВАЗ никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту»,— сообщили в пресс-службе предприятия.

Сабрина Самедова