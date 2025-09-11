Глава АСИ рассказала Путину об улучшении инвестклимата и уровня жизни в России

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она рассказала ему о том, какие успехи делает страна в улучшении инвестиционного климата и качества жизни.

Госпожа Чупшева сообщила, что для оценки инвестклимата АСИ прибегает к международным рейтингам Всемирного банка. В том числе к его новому рейтингу B-Ready. В агентстве провели анализ России по показателям, которые предполагаются в этом методе оценки. При сравнении России с 50 странами, которые проанализировал сам Всемирный банк, РФ заняла бы четвертое место. Но в этом рейтинге не учтены крупные экономики вроде Соединенных Штатов и Китая, уточнила гендиректор АСИ.

Согласно подсчетам агентства, Россия находится на первых местах рейтинга B-Ready среди проанализированных стран по качеству нормативно-правовой базы и качеству реализации услуг. Но на 22-м по эффективности реализации услуг. Президент попросил главу АСИ прокомментировать этот момент. «Иногда у нас законы приняты, услуги работают, но по каким-то мероприятиям бизнес сталкивается с административными барьерами, например»,— объяснила она (цитата по сайту Кремля).

Светлана Чупшева упомянула поручение Владимира Путина по повышению инвестиций в Россию на 60% к 2030 году. В этом отношении, по ее словам, делаются определенные успехи. Отдельно гендиректор АСИ отметила рост инвестиций в Татарстане и Нижегородской области как пример успеха за пределами Москвы. «Все растут»,— подтвердил президент.

Другой темой встречи стало повышение качества жизни. По словам госпожи Чупшевой, подведомственное ей агентство применило к России «международные метрики» и по этому показателю, а затем синхронизировало их со своей «региональной методологией рейтинга».