Байкеры въезжают в статистику

В России заметно выросло число дорожных происшествий, случившихся по вине мотоциклистов, обратил внимание “Ъ”, изучив статистику ГИБДД. С начала года зафиксировано более 4,3 тыс. таких аварий — почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Опрошенные “Ъ” эксперты видят причину в росте популярности мотоциклетной техники, включая питбайки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” изучил свежие данные Госавтоинспекции об аварийности за восемь месяцев 2025 года. Всего в России произошло 82,4 тыс. ДТП с пострадавшими, в них погибло 8,6 тыс. человек и 2,3 тыс. были ранены. Тем не менее общее количество таких ДТП снизилось на 1,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На фоне этого положительного тренда, обратил внимание “Ъ”, растет аварийность по вине нарушивших ПДД водителей мотоциклов. Этот показатель увеличился на 8,7% (всего с начала года произошло более 4,3 тыс. таких ДТП).

Количество погибших и пострадавших в этих авариях тоже растет. Среди регионов, где происходит больше всего подобных происшествий,— Краснодарский край, Москва, Московская и Нижегородская области (см. график).

Рост аварийности происходит на фоне повышенного спроса на мотоциклы. По данным агентства «Автостат», в январе—июле 2025 года в России было продано 7,7 тыс. единиц новой мототехники (данных за август еще не публиковалось). Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторичный рынок продаж подержанного мототранспорта вырос за тот же период на 6%.

«Рост аварийности связан с увеличением армии мотоциклистов: каждый год в мотосообщество приходит все больше и больше новичков»,— пояснил “Ъ” руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов. Это подтверждается данными ГИБДД: в 2022 году права категории «А» получили 59,5 тыс. граждан, в 2023-м — 74,6 тыс., в 2024-м — уже 83,4 тыс. «Мотоциклы становятся популярнее и доступнее,— продолжает господин Иванов.— Утрата позиций японских, американских и европейских производителей на рынке полностью компенсирована китайскими компаниями. Технический уровень и качество даже недорогих китайских мотоциклов сегодня достигает уровня европейских машин». В июле, по данным «Автостата», лидерами по продажам новых мотоциклов стали бренды Regulmoto, Racer, Motoland, Voge и Bajaj. Андрей Иванов добавляет, что многие предпочитают приобрести первый байк за 300–400 тыс. руб.

В течение года аварийность с мототранспортом могла снизиться в отдельных регионах и одновременно вырасти в соседних, подчеркивает юрист, эксперт по безопасности движения «Народный фронт» Катерина Соловьева. В качестве примера она приводит приграничные территории, в том числе Брянскую и Курскую области. «Рядом проходят боевые действия, мирная жизнь там регулярно встает на паузу,— объясняет она.— В это время люди мототранспортом пользуются меньше, происходит миграция байкеров в соседние регионы, где аварийность растет вслед за смещением трафика».

Катерина Соловьева также обращает внимание, что у мотоциклистов есть популярные «курортные» направления, куда байкеры много ездят, начиная с июня (Астраханская область, Ингушетия, Карелия). Из-за этого здесь наблюдается сезонный рост числа ДТП с двухколесным транспортом. Андрей Иванов отмечает, что аварийность под конец сезона всегда растет: некоторые мотоциклисты-новички считают, что они уже научились ездить, поэтому начинают водить неаккуратно.

Оба эксперта отмечают нарастающую проблему с питбайками, которые также вносят свой вклад в статистику аварийности.

Напомним, питбайки — это спортивные мини-мотоциклы, предназначенные исключительно для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов и не регистрируются в ГИБДД. У питбайков часто нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы такой транспорт стал популярен среди молодежи и подростков: в нарушение правил они въезжают на дороги общего пользования и попадают в аварии. За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 288 ДТП, в которых несовершеннолетние управляли питбайками; в них погибло 10 детей и 235 получили ранения. «Такие мотоциклы являются достаточно мощными, их можно сравнить с полноразмерными советскими мотоциклами — они достаточно быстры и динамичны,— отмечает Андрей Иванов.— Эксплуатация таких транспортных средств в современном плотном потоке приводит к тому, что растет количество ДТП. И они попадают в статистику аварийности с мотоциклами».

Иван Буранов