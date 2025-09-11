В Ярославской области вновь ожидаются заморозки

В Ярославской области вновь ожидают заморозки. Предупреждение в своем Telegram-канале опубликовало министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Столбики термометров, по данным органа власти, могут опуститься до 0 градусов. Неблагоприятные погодные условия возможны в ночные и утренние часы 12—14 сентября.

Напомним, ранее заморозки прогнозировали также ночью и утром 10 сентября. На территории области установилась ясная погода, дневные температуры на этой неделе превышают 20 градусов.

Антон Голицын