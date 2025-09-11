В Севастополе нашли более полусотни артиллерийских снарядов времен ВОВ

Более 60 артиллерийских снарядов, мин и гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили в пригороде Севастополя, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Неразорвавшиеся боеприпасы были найдены в районе 7-го км Балаклавского шоссе поисковиками отряда «Долг» и специалистами инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С». В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю уточнили, что обнаружены 60 штук 86-миллиметровых артиллерийских снарядов, 82-миллиметровых минометных мин, фауст-патрон и граната М-24.

«Ориентировочно с 11:30 до 13:30 на полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее»,— написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и длилась 250 дней, по 4 июля 1942 года. 9 мая 1944 года город был окончательно освобожден от оккупантов. Почетное звание «город-герой» Севастополю было присвоено в 1965 году.

Александр Дремлюгин, Симферополь