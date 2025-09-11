Число автосалонов в Красноярске сократилось на 17% с начала года

С начала 2025 года в Красноярске общее число автосалонов сократилось на 17% до 96 точек. Город вошел в число регионов, в которых наблюдается наибольшее снижение. По данным исследования сервиса «Яндекс Карты», с которым ознакомился Forbes, к 1 сентября в целом по России сокращение составило до 9%, в отдельных городах-миллионниках падение достигло около 30%.

Согласно данным «Автобизнесревю», в Сибири с начала года прекратили работу 46 дилерских центров. По мнению экспертов рынка, на российском авторынке продолжается кризис.

Гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова объяснила ситуацию тем, что «оптимизация дилерской сети не разовая мера, а часть системной работы». Основным фактором влияния аналитики называют размер ключевой ставки.

Лолита Белова