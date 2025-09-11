Япония готова поставлять военные корабли Филиппинам

По данным агентства Nikkei, Япония готовится начать переговоры о поставке своих фрегатов для ВМС Филиппин.

9 сентября между министрами обороны Японии и Филиппин уже прошла встреча, где было достигнуто предварительное согласие о том, что Япония передаст Филиппинам фрегаты, которые ранее были в эксплуатации сил морской самообороны Японии. По данным агентства, речь может идти о японских фрегатах типа «Абукума», а также о системах ПВО для ВМС Филиппин.

Эксперты полагают, что власти Японии и Филиппин нацелены на укрепление военно-технического сотрудничества в условиях растущей напряженности в отношениях с Китаем. Отмечается, что ВМС Филиппин стремятся получить в свое распоряжение больше боевых кораблей, чтобы противостоять растущему китайскому влиянию в регионе. Ранее представители филиппинского военно-морского командования заявляли, что поставки японских фрегатов могут начаться в 2027 году.

Евгений Хвостик