В России готовятся снимать фильмы о выдающихся русских ученых

Министерство науки и высшего образования России обсуждает с представителями киноиндустрии и научного сообщества создание художественных фильмов, посвященных великим русским ученым. Первая встреча состоялась 9 сентября в «МИСиС». В обсуждении участвовали, в том числе, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и замминистра науки Денис Секиринский.

«Героями игровых фильмов могут стать такие величины, как Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов...» — заявили ТАСС в Минобрнауки.

Инициативу подготовили Минобрнауки, Минкультуры и АНО «Национальные приоритеты» во исполнение соответствующего поручения президента, подчеркнули в министерстве.