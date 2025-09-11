Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Почти все немецкие пилоты спят во время полета

Большинство немецких пилотов вынуждены регулярно дремать во время полета, чтобы восстанавливать силы. Такие данные приводит профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit. В своем исследовании «Сон в кабине» он называет это «тревожной новой реальностью» в условиях нехватки кадров и напряженного графика работы пилотов.

Профсоюз, представляющий интересы 10 тыс. немецких пилотов, опросил 900 из них. 93% признались, что хотя бы раз за последние месяцы дремали во время полета. При этом 12% опрошенных дремали в каждом рейсе, 44% дремлют регулярно, 33% — время от времени, 3% — только один раз, а 7% не могли точно припомнить, насколько регулярно это бывало.

Профсоюз подчеркивает, что проведенный опрос нерепрезентативен, но его результаты свидетельствуют о наличии серьезной проблемы, которая особенно обостряется в летние месяцы с увеличением рабочей нагрузки. В организации отмечают, что «короткий сон время от времени не критичен сам по себе», значительный риск создает «постоянно усталый экипаж».

Алена Миклашевская

