Иркутские футболисты прошли третий раунд Кубка России

Футбольный клуб «Иркутск» вышел в 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2025/2026. Иркутяне обыграли другой сибирский клуб — томский КДВ — со счетом 3:0.

Матч 1/64 финала состоялся 11 сентября в городе Черемхове (Иркутская область). Все голы были забиты во втором тайме. Иван Яковлев на 62-й минуте вывел хозяев вперед, головой замкнув навес с правого фланга атаки. Удвоил преимущество «Иркутска» Егор Беляев, а третий мяч на счету Максима Машнева.

Это уже третья победа выступающего в дивизионе «Б» Второй лиги «Иркутска» в этом розыгрыше Кубка России. Ранее он одолел «Бурятию» из Улан-Удэ (8:0) и новосибирскую «Сибирь» (2:0).

Также в 1/64 финала барнаульский «Темп» уступил клубу «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) 0:1. Единственный мяч подмосковные футболисты провели уже в добавленное время с пенальти.

Валерий Лавский