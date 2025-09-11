Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер отправлен в аренду в «Нефтехимик»

«Крылья Советов» и «Нефтехимик» из Нижнекамска договорились об аренде 19-летнего полузащитника Ивана Бобра до конца сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Крылья Советов» сохраняют право отозвать игрока из клуба Первой лиги зимой.

В этом сезоне Иван Бобер сыграл один матч за основную команду «Крыльев». За время выступлений в клубе он провел шесть игр на высшем уровне.

Андрей Сазонов