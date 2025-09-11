Открыто движение по мосту через Ирень в Кунгуре

В Кунгуре открыли движение по мосту через реку Ирень. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в рамках капитального ремонта старое сооружение было заменено на новый железобетонный мост. Демонтаж старого моста начался в сентябре прошлого года. Подрядчиком ремонта является «Уралмостострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Длина Иренского моста — 112 м. Во время ремонтных работ были заменены пролеты и опоры, переустроены коммуникации. Также был обновлен слой гидроизоляции и установлены деформационные швы. С обеих сторон появились тротуары, пешеходное и барьерное ограждение. На подходах к мосту обустроены газоны. Общая стоимость ремонта составила почти 700 млн руб.

Ранее в рамках рабочего выезда в Кунгурский округ Дмитрий Махонин заявил, что капитальный ремонт моста через Ирень в Кунгуре — действительно большой и значимый проект для муниципалитета. Он подчеркнул, что мост не видел ремонта уже более 60 лет, в проведении работ помогает федеральный проект.