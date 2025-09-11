Шесть жителей Владикавказа подозреваются в краже 81 млн рублей

Во Владикавказе задержали шесть человек по подозрению в краже 81 млн руб. с помощью поддельных аккредитивов, сообщает МВД по РСО-Алания.

Следственный отдел Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия-Алания возбудил уголовное дело на основании материалов УФСБ России по РСО-Алания. Подозреваемые обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, целью которого был неправомерный оборот платёжных средств.

Следователи установили, что 34-летний житель Владикавказа не позднее сентября 2023 года создал и возглавил организованную группу. Соучастники разработали схему обналичивания денег через фиктивные сделки с недвижимостью.

Участники группы изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения — аккредитивы, которые подавались в банк от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В документах указывались ложные основания для перевода средств якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи.

Для придания видимости законности регистрировалось право собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили новым владельцам. Сделки были мнимыми, а деньги перечислялись на счета соучастников для последующего обналичивания без реального движения товаров или услуг.

В ходе расследования была полностью раскрыта структура группы и установлены роли каждого участника.

Организатор разрабатывал общую схему, координировал действия всех членов группы, подбирал объекты недвижимости и лиц для фиктивных сделок, а также распределял преступные доходы.

Две активные участницы обеспечивали бухгалтерское сопровождение: вели учет подконтрольных ИП, заполняли и направляли в банк поддельные аккредитивы через электронные системы, контролировали регистрацию прав собственности и предоставляли в кредитные учреждения необходимые документы.

Еще три участника формально выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, регистрировали сделки, снимали наличные средства со счетов и передавали деньги организатору.

Благодаря совместной работе сотрудников МВД и ФСБ все участники группы были задержаны.

Суд избрал в отношении них меры пресечения: организатор и один из соучастников заключены под домашний арест, двум фигуранткам избрана подписка о невыезде, ещё двум — запрет определенных действий.

Тат Гаспарян