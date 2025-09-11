Конкурс по отбору подрядчика для строительства снегоприемника в Перми признали несостоявшимся
Конкурс на выполнение работ по первому этапу строительства снегоприемного пункта в Мотовилихинском районе Перми признан несостоявшимся. На торги была подана только одна заявка. Комиссия признала ее не соответствующей требованиям.
Участок для будущего снегоприемника расположен с восточной стороны от кольцевой развязки Братской улицы, Сылвенского и Бродовского трактов. Район работ представляет собой спланированную территорию, ранее используемую для складирования твердых бытовых отходов; промышленная и жилая застройка там отсутствует. На первом этапе требовалось установить очистные сооружения поверхностного стока.
Максимальная цена контракта составляла 268,4 млн руб. Планировалось, что выбранный подрядчик завершит все работы к 7 октября 2026 года.