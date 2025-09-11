В России разработали быстрый тест на микоплазму

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тест позволяет получить результат за 25-30 минут, тогда как традиционные ПЦР-методы диагностики занимают от 1,5 до 2 часов.

Бактерия Mycoplasma pneumoniae, вызывающая микоплазменную инфекцию, часто становится причиной респираторных заболеваний. Среди них — воспаления верхних дыхательных путей и внебольничная пневмония. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что быстрая диагностика позволит раньше выявлять случаи заболевания, оперативно начинать противоэпидемические мероприятия при вспышках и своевременно назначать лечение пациентам. Отмечается, что такой подход поможет снизить распространение инфекции и облегчить контроль над заболеванием.