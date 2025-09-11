В Татарстане семерых подростков задержали после нападения на пару

В Татарстане задержали семерых подростков, их подозревают в нападении на двух жителей Нижнекамска. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, ночью 10 сентября группа подростков напала на двух нижнекамцев. Несовершеннолетние нанесли потерпевшим различные травмы. Местных жителей доставили в больницу.

Сотрудниками следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Марк Халитов