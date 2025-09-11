На Кипре проходит всеобщая забастовка

На Кипре по призыву профсоюзов проходит трехчасовая всеобщая забастовка. Она продлится с 11:00 до 14:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает местное издание Eurokerdos. Главным требованием является восстановление системы автоматической индексации по стоимости жизни (CoLA). Она предусматривает надбавки к зарплатам и пенсиям для компенсации инфляции.

Митинги пройдут в том числе возле здания Минфина в Никосии, административного здания в Лимассоле, отделений Минтруда в Паралимни. Профсоюзы заявили, что при необходимости предоставят автобусы для перевозки бастующих с рабочих мест к местам сбора и обратно. Забастовка повлияет на работу ключевых секторов. В частности, больницы сегодня работали до 11:00, а все операции должны были закончить до начала акций. На время забастовки врачи будут помогать только в экстренных случаях. На три часа закрылись все школы, а общественный транспорт приостановил работу.

Управление общественного транспорта Кипра предупредило о сбоях в работе автобусной сети. Государственные центры оказания услуг населению также закрылись на указанный период. Компания Hermes Airports (оператор аэропортов в Ларнаке и Пафосе) предупредила, что в указанный промежуток будут отменены 4 и задержаны более 50 авиарейсов, что затронет 15 тыс. пассажиров, передает ТАСС.