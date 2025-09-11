Назначен новый замначальника ярославского УМВД

В Ярославской области назначен новый заместитель начальника управления МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. На эту должность назначена полковник полиции Мария Лешонкова, сообщили в управлении.

Мария Лешонкова родилась в Ярославле, работала в миграционных подразделениях ведомства, была удостоена различных наград, включая медали «За отличие в службе» трех степеней и медаль МВД России «За доблесть в службе». Она также носит нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».

Врио начальника регионального УМВД полковник полиции Василий Овчинников поздравил Марию Лешонкову с назначением, отметил ее высокий профессионализм и пожелал успехов в новой должности.

Антон Голицын