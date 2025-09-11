Песков об инциденте в Польше, курсе рубля и военных учениях в Беларуси
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инцидент с дронами в Польше
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше, повышение курса рубля и подготовку к учениям Запад-2025. Заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О курсе рубля
- Колебания курса валют — это естественные рыночные процессы.
- Считать курс доллара — это не прерогатива Кремля.
- Всегда кому-то либо выгодно, либо невыгодно колебания рубля.
- В целом, макроэкономическая ситуация надежная и предсказуемая — несмотря на неспокойное положение дел в мировой экономике.
Об учениях Запад-2025 в Беларуси
- Это плановые учения, они не нацелены на кого-то, мы отрабатываем движения вместе с нашими стратегическими союзниками.
Об инциденте с дронами в Польше
- Ничего не добавишь к вчерашнему комментарию Минобороны.
- В риторике Варшавы ничего нового нет, она характерна для Европы в последнее время.
О телефонном разговоре Трампа с Путиным
- Нет решений по конкретным срокам или дате, подготовка не ведется.
- При необходимости созвон может быть организован, каналы имеются.