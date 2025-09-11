Песков об инциденте в Польше, курсе рубля и военных учениях в Беларуси

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше, повышение курса рубля и подготовку к учениям Запад-2025. Заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

О курсе рубля

Колебания курса валют — это естественные рыночные процессы.

Считать курс доллара — это не прерогатива Кремля.

Всегда кому-то либо выгодно, либо невыгодно колебания рубля.

В целом, макроэкономическая ситуация надежная и предсказуемая — несмотря на неспокойное положение дел в мировой экономике.

Об учениях Запад-2025 в Беларуси

Это плановые учения, они не нацелены на кого-то, мы отрабатываем движения вместе с нашими стратегическими союзниками.

Об инциденте с дронами в Польше

Ничего не добавишь к вчерашнему комментарию Минобороны.

В риторике Варшавы ничего нового нет, она характерна для Европы в последнее время.

О телефонном разговоре Трампа с Путиным