Песков об инциденте в Польше, курсе рубля и военных учениях в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше, повышение курса рубля и подготовку к учениям Запад-2025. Заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О курсе рубля

  • Колебания курса валют — это естественные рыночные процессы.
  • Считать курс доллара — это не прерогатива Кремля.
  • Всегда кому-то либо выгодно, либо невыгодно колебания рубля.
  • В целом, макроэкономическая ситуация надежная и предсказуемая — несмотря на неспокойное положение дел в мировой экономике.

Об учениях Запад-2025 в Беларуси

  • Это плановые учения, они не нацелены на кого-то, мы отрабатываем движения вместе с нашими стратегическими союзниками.

Об инциденте с дронами в Польше

  • Ничего не добавишь к вчерашнему комментарию Минобороны.
  • В риторике Варшавы ничего нового нет, она характерна для Европы в последнее время.

О телефонном разговоре Трампа с Путиным

  • Нет решений по конкретным срокам или дате, подготовка не ведется.
  • При необходимости созвон может быть организован, каналы имеются.

