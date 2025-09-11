Сообщнику Рауфа Арашукова отказали в условно-досрочном освобождении

В Краснодаре краевой суд подтвердил обоснованность отказа в условно-досрочном освобождении Рустама Копсергенова. Он был осужден как пособник убийства советника президента Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Фраля Шебзухова по заказу Рауфа Арашукова, впоследствии занявшего пост члена Совета федерации РФ.

Рустам Копсергенов в декабре 2019 года Верховным судом КЧР был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. В августе 2022 года суд заменил Копсергенову неотбытую часть наказания на принудительные работы на 3 года 9 месяцев. В мае 2025 года осужденный обратился в Армавирский городской суд с ходатайством об УДО. Защита указала на то, что осужденный встал на путь исправления, трудоустроен, конфликтов не имеет.

Представитель ФСИН не поддержал ходатайство и сообщил, что Рустам Копсергенов действительно проявляет стремление встать на путь исправления, однако цели наказания достигнуты не полностью. В итоге суд первой инстанции отказал осужденному в УДО, с чем согласился краевой суд.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2010 году Рауф Арашуков, который в тот период занимал должность главы Хабезского района КЧР, попросил Рустама Копсергенова «проучить» советника президента КЧР Фраля Шебзухова, который претендовал на пост главы республики, что не устраивало Арашукова. Рустам Копсергенов нашел троих исполнителей нападения и передал им 500 тыс. руб. В мае 2010 года злоумышленники избили господина Шебзухова, а затем застрелили его из пистолета. Рауф Арашуков в 2022 году был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Анна Перова, Краснодар