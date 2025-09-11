В Воронеже скончался основатель Russian Travel Awards Геннадий Шаталов

Основатель Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Геннадий Шаталов скончался на 60-м году жизни. О смерти общественника сообщили близкие на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Церемония прощания с господином Шаталовым состоится в Воронеже в субботу, 13 сентября.

Геннадий Шаталов — воронежский предприниматель и общественный деятель. Родился 28 июля 1966 года. Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (вошло в состав Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина) в 1988 году. С 1992 по 1996 год являлся учредителем и руководителем индивидуального частного предприятия «Консалтинг». Также его карьера включала работу на государственной службе: с 1998 по 2000 год он занимал пост заместителя директора департамента программ городского развития администрации Воронежа. Позже возглавлял правление Фонда развития общественных связей «Регион ПР», а также являлся председателем правления Регионального фонда содействия молодежному предпринимательству «Молодежь Воронежа 21 века». В 2005 году по инициативе господина Шаталова в Воронеже была учреждена премия в области развития общественных связей RuPoR, в 2012 году — национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards.